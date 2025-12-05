Immobile Ex Manifatture e Tabacchi: il Comune cerca gestore Pubblicato l'avviso per l'affidamento temporaneo

Il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Molly Chiusolo (Urbanistica) e Attilio Cappa (Patrimonio) rendono noto che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, la procedura aperta per l'affidamento della concessione temporanea di una porzione del complesso immobiliare Ex Manifatture e Tabacchi ubicato in via XXV Luglio a Benevento.

L'avviso è reperibile e consultabile in forma integrale al seguente link https://www.agenziademanio.it/it/gare-aste/immobiliare/gara/Avviso-di-concessione-in-temporary-use-dellimmobile-denominato-Ex-Manifatture-e-Tabacchi-sito-in-Benevento-in-via-XXV-Luglio-nn.-7-e-13

Nell'avviso si legge che la "concessione temporanea avrà durata di 36 mesi" allo scopo di "garantire l'utilizzo dell'immobile" e scongiurare dunque i rischi derivanti da un inutilizzo prolungato, altresì di assicurare un costante presidio al fine di evitare fenomeni di degrado.

Il canone annuo non è definito a base di gara. Nel documento dell'Agenzia del Demanio si specifica anche che si intende promuovere un utilizzo temporaneo dell'immobile, attualmente interessato da un iter finalizzato alla sua valorizzazione, senza pregiudicare l'ipotesi di trasformazione urbanistica dell'immobile. Le offerte dovranno essere presentate presso Agenzia del Demanio-Direzione regionale Campania Sede di Napoli in via San Carlo numero 26, entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 8 aprile 2026.