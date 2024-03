Tentano truffa ai danni di un'anziana, bloccati e denunciati dalla Polizia Secondo l'accusa avrebbero cercato di vendere pentole contraffatte

Avevano cercato di vendere una batteria di pentole non corrispondente alla marca indicata ad un'anziana di Cusano Mutri i due uomini bloccati e denunciati dagli agenti del Commissariato di Telese terme mentre cercavano di lasciare la valle Telesina a bordo di un'auto.

L'allarme è scattato quando la pensionata si è accorta della merce non corrispondente ed ha allertato il 113. L’autovettura segnalata, dopo una mirata e capillare ricerca, è stata intercettata e bloccata mentre viaggiava in direzione di Napoli, sulla Statale 265 nel comune di Melizzano. A bordo due persone, residenti nella provincia di Napoli, entrambe gravate da numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e, in particolare, per truffa.

In fase di accertamento, i due hanno spiegato di essere rappresentanti di un’azienda di pentole e che si trovavano in zona per motivi di lavoro. Considerata la precedente segnalazione di truffa è scattata la perquisizione del veicolo nel quale gli agenti hanno rinvenuto due batterie di pentole composte da 41 pezzi e un set di 8 coltelli da cucina.

Secondo l'accusa i due avevano chiesto all’anziana una somma di denaro in cambio delle batterie di pentole rinvenute nel veicolo, le quali, da una verifica effettuata, sono risultate essere contraffatte.

Al termine delle attività di indagine, i due sono stati denunciati per il tentativo di truffa.