Accusato di aver ricevuto una bici elettrica rubata: assolto un 35enne Benevento. La sentenza per Francesco Norice. 2) Imputato di truffa, assolto un 40enne di Apollosa

Era accusato di ricettazione, per aver ricevuto una bici rubata. Un'accusa dalla quale Francesco Norice, 35 anni, di Benevento, per il quale era stata chiesta la condanna a 2 anni, è stato però assolto perchè il fatto non sussiste.

Lo ha deciso il giudice Gelsomina Palmieri al termine di un processo nel quale il giovane, difeso dall'avvocato Antonio Leone, era stato chiamato in causa per una bici elettrica del cui furto era stato ritenuto responsabile un 36enne, anch'egli già assolto. Di qui l'insussistenza del reato presupposto che si è aggiunta alla circostanza che la stessa bici era stata consegnata non all'imputato, ma a un suo familiare.

TRUFFA ASSICURATIVA, ASSOLTO UN 40ENNE

Assolto dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, Vincenzo Pennino (avvocato Vittorio Fucci), 40 anni di Apollosa, al quale era stata contestata una truffa assicurativa. Il Pm aveva proposto la condanna a 3 anni per Pennino, assolto perchè il fatto non sussiste.