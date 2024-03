Benevento, Jeep Renegade nel mirino: nella notte rubati fari e parti carrozzeria FOTO Amara sorpresa per alcuni proprietari che avevano lasciato le auto in sosta in pieno centro

Hanno dapprima mandato in frantumi il piccolo finestrino a triangolo, anteriore lato guida, poi hanno aperto le portiere per azionare lo sgancio del cofano motore che è stato così aperto al pari di quello posteriore. Di qui, via libera allo smontaggio dei gruppi ottici anteriori e posteriori, in maniera completa e precisa.

E' accaduto questa notte in pieno centro città a Benevento. Due – ma non si esclude che siano di più – gli episodi registrati, entrambi ai danni di Jeep Renegade. Fuoristrada lasciati in sosta in via Goduti, a ridosso dell'incrocio con il Corso Garibaldi e lungo l'adiacente via Pasquali. Danni alle carrozzerie dei veicoli. Per smontare i fari anteriori, infatti, i ladri hanno divelto le mascherine dalla calandra dei veicoli. Questa mattina l'amara sorpresa per i proprietari che ora dovranno fare i conti con i costi per sistemare i veicoli. Non è la prima volta che le auto lasciate in sosta a Benevento finiscono nel mirino dei ladri 'specializzati' nel furto di parti di carrozzeria maggiormente richiesti dal mercato nero dei ricambi.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini delle forze dell'ordine. In via Goduti l'auto nel mirino era stata lasciata in sosta a pochi metri da una delle tante telecamere di sicurezza installate all'inizio del Corso.