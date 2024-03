"Appalti truccati a Pago Veiano", il Gup si astiene: slitta l'udienza Benevento. A maggio nuovo appuntamento per sindaco, imprenditore e tecnico

E' slittata al 7 maggio, quando sarà nota la decisione del presidente del Tribunale sulla dichiarazione di astensione del gup Vincenzo Landolfi, l'udienza preliminare a carico delle tre persone coinvolte nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere e della guardia di finanza di Piedimonte Matese, poi trasmessa per competenza alla Procura sannita, su due appalti a Pago Veiano.

Si tratta di Michele Formichella (avvocato Ettore Marcarelli), 52 anni, un imprenditore di Dugenta, del sindaco Mauro De Ieso (avvocati Vincenzo Regardi e Giovanni Pecoraro), 56 anni, e di Luigi Rito Pennucci (avvocato Roberto Prozzo), 61 anni, architetto, di Benevento. Si tratta di una indagine che era rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica nel luglio del 2022, quando era stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare, con misure successivamente revocate e annullate.

Corruzione e turbativa di gare le accuse contestate in relazione a due gare: la prima, dell'importo di 3 milioni e mezzo di euro, riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico di via San Salvatore, l'altra, per un importo di 2 milioni e 180mila euro, l'intervento di miglioramento della provinciale 58.