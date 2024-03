Concordati: il Pm chiede 3 condanne con rito abbreviato. Le difese: assoluzione Benevento. Chiesti 3 anni e 4 mesi per Vincenzo Mataluni, 2 anni 2 mesi e 2 anni e 6 mesi per altri

Prima la discussione del rito abbreviato scelto da tre imputati, poi il prosieguo delle arringhe di alcuni difensori delle altre ventinove persone (una trentesima è nel frattempo deceduta). Si tratta di commercialisti, avvocati ed imprenditori chiamati in causa dall'indagine della guardia di finanza sulle procedure di concordato preventivo e fallimento- la Procura ne ha proposto il rinvio a giudizio-, che sarebbero state ritardate, impedendo ai creditori di recuperare i soldi.

Ma andiamo con ordine. L'udienza dinanzi al gup Loredana Camerlengo è stata aperta dalla requisitoria del procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò, che ha chiesto la condanna con rito abbreviato a 3 anni e 4 mesi per Vincenzo Mataluni, 59 anni, di Montesarchio, a 2 anni e 2 mesi per Angelo Argenone, 49 anni, di Montesarchio, e a 2 anni e 6 mesi per Angelica Labia, 59 anni, di Cerignola.

Di tutt'altro tenore, ovviamente, le conclusioni degli avvocati Luigi Signoriello (per Mataluni, che ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, ricostruendo la vicenda e rivendicando la correttezza dell'operato svolto, e Argenone) e Rita Bruno (per Labia), che hanno sollecitato l'assoluzione dei loro assistiti, sostenendo l'infondatezza delle accuse. Poi gli interventi delle difese di coloro che hanno scelto il rito ordinario: si concluderanno in un ulteriore appuntamento in aula, quindi il giudice deciderà su tutti.

Oltre a quelli già citati, l'elenco degli imputati include Stefano Bardari, 50 anni, di Benevento, Massimiliano Bomamini, 49 anni, di Mantova, Bruno Calzia, 69 anni, di Roma, Fabio Cassero, 46 anni, di Benevento, Vincenzo Catalano, 66 anni, di Benevento, Antonella Cecere, 58 anni, di Montesarchio, Pasquale Cioffi, 56 anni, di Airola, Alfredo Dell'Aquila, 66 anni, di Benevento, Fabrizia De Nigris, 51 anni, di Benevento, Antonio Fiengo, 53 anni, di Benevento, Antonio Franco, 49 anni, di Montesarchio, Michele Grosso, 60 anni, di Benevento, Maria Marinaccio, 55 anni, di Pannarano, Biagio Mataluni, 53 anni, Biagio Flavio Mataluni, 38 anni, Fabio Mataluni, 57 anni, Nunzia Mataluni, 34 anni, di Montesarchio, Cosimo Matarazzo, 63 anni, di Benevento, Christian Mazzucco, 51 anni, di Legnago, Laura Paglia, 55 anni, di Benevento, Carmine Antonio Pancione, 57 anni, di Pannarano, Andrea Porcaro, 44 anni, Francesco Porcaro, 40 anni, Mario Porcaro, 69 anni, di Benevento, Luca Pulcino, 43 anni, di Benevento, Antonio Rummo, 42 anni, Cosimo Rummo, 70 anni, di Benevento, Elvira Schioppi, 61 anni, di Frattamaggiore, Claudio Zollo, 64 anni, di Benevento.

Sono impegnati nella difesa gli avvocati Giuseppe Iannaccone, Angelo Leone, Italo Palumbo, Vincenzo Regardi, Roberto Pulcino, Camillo Cancellario, Sergio Rando, Guido Principe,Carlo Iannace, Fabio Russo, Marco Calleri, Andrea Rossetti, Amedeo Barletta, Gildo Ursini, Salvino Mondello, Pierluigi Pugliese, Mario Cecere, Marianna Febbraio, Umberto Del Basso De Caro, Domenico Papaleo, Franco Coppi, Claudio Fiorini, Paola Severino.