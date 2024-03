"Dobbiamo verificare bollette". "Ci fa usare il bagno?". Truffatori a mani vuote Benevento. Colpo fallito di due balordi, anziana nel mirino nella zona alta

Hanno cercato in tutti i modi di raggirarla e derubarla, ma non ci sono riusciti. Perchè lei, la vittima di turno, ha intuito ciò che poteva capitare e non è finita in trappola. E' accaduto nella zona Mellusi, dove due balordi avevano messo nel mirino una pensionata che in quel momento era da sola in casa.

Hanno bussato alla porta dell'appartamento, attraverso lo spioncino la malcapitata ha notato la loro presenza sul pianerottolo. Ha chiesto ai quei due sconosciuti chi fossero e cosa volessero, loro si sono spacciati per addetti al controllo delle bollette relative al consumo elettrico.

Di fronte all'insistenza, l'anziana ha aperto a metà ed ha spiegato loro che ad occuparsi di quelle cose era un altro familiare. A quel punto, i malviventi hanno giocato l'ultima carta: "Sia cortese, ci faccia entrare, il mio collega ha bisogno del bagno", ha detto con la faccia tosta uno di loro, provando a muovere a pietà la poverina. Che, però, per nulla disposta a mostrarsi cortese e a consentire loro l'accesso all'abitazione, ha immediatamente chiuso la porta.

Un episodio con un lieto fine, per fortuna, a differenza dei tantissimi che la cronaca registra da sempre ai danni soprattutto di persone in là con gli anni, le più indifese, truffate con il richiamo a figli e nipoti, ai problemi superabili con la consegna di denaro ed oggetti d'oro. Stavolta non è andata così, e quei due non hanno potuto fare altro che andar via in fretta e furia. A mani vuote.