Furto al Consorzio Agrario di Benevento, portata via la cassaforte All'interno del forziere migliaia di euro. Indaga la Polizia

Ammonta a svariate migliaia di euro - ancora in corso la quantificazione della somma rubata - il bottino dei ladri che la scorsa notte hanno messo a segno un furto all'interno della sede del Consorzio Agrario di Benevento. Malviventi al lavoro nello storico edificio di via XXV Luglio dal quale hanno portato via la cassaforte.

L'allarme è scattato questa mattina alla riapertura della sede. Secondo una prima ricostruzione, dopo essere entrati nell'area, dove sono presenti anche alcuni negozi di materiale agricolo e un'officina, gli autori del raid hanno forzato ed aperto un infisso attraverso il quale sono entrati negli uffici. attenzioni rivolte sembra solo alla cassaforte che è stata sradicata dagli ancoraggi e portata via di peso. all'interno, secondo una prima stima, alcune migliaia di euro. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante e la Polizia Scientifica che hanno effettuato i rilievi.