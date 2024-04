Morto dopo essere stato investito, disposta l'autopsia dell'85enne Benevento. Ieri mattina il dramma lungo la provinciale per Apice

Disposta dal pm Marilia Capitanio l'autopsia di B.M., l'85enne di Benevento morto al San Pio dopo essere stato investito, secondo la ricostruzione della polizia municipale, a pochi metri dalla sua abitazione. L'esame sarà eseguito nei prossimi giorni, ad occuparsene dovrebbe essere il medico legale Francesca Iannaccone, che ha già provveduto alla visita esterna. L'ufficializzazione arriverà quando saranno notificati gli 'avvisi' ad un 50enne- era al volante della Lancia Y che aveva travolto l'anziano, dopo l'urto si era subito fermato- e ai familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Vincenzo Regardi.

Un atto dovuto per consentire a tutti – indagato e parti offese - la nomina di un proprio consulente. Come riportato nell'articolo di ieri, tutto era accaduto nella zona di contrada Capodimonte, al chilometro 0 della strada provinciale 27 che da Benevento conduce ad Apice. Soccorso, il pensionato era stato trasportato in ospedale, dove, a distanza di alcune ore, il suo cuore si era fermato per sempre.