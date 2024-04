"Ha molestato sessualmente quella bambina", condannato a 7 anni Benevento. La sentenza del Tribunale per un 50enne di Pietradefusi

Sette anni, il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, ed il pagamento di una provvisionale di 20mila euro in favore della parte civile. E' la condanna decisa questo pomeriggio dal Tribunale per un 50enne di Pietradefusi, difeso dall'avvocato Nunzio Gagliotti, accusato di aver abusato sessualmente della figlia della compagna.

I fatti contestati andavano dal 2008, quando la piccola aveva 4 anni, al 2015: secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, lui avrebbe allungato le mani sulla bambina, palpeggiandola pesantemente. Addebiti che l'imputato, quando si era sottoposto all'esame in aula, aveva respinto, sottolineando la non fondatezza di determinate circostanze: come quella secondo la quale avrebbe molestato la minore anche mentre l'accompagnava al doposcuola. Non è vero, aveva sostenuto, perchè, lavorando per la maggior parte della giornata, non mi sono mai occupato, appunto, di accompagnarla.

L'inchiesta era stata avviata dopo la denuncia nel 2018 della mamma della bimba. Oggi la discussione: il Pm aveva proposto la condanna dell'imputato, l'avvocato Benedetto Bonomo, per la parte civile, si era espresso per la dichiarazione di responsabilità del 50enne, di cui il difensore aveva ovviamente sollecitato l'assoluzione, con argomenti che il collegio giudicante non ha però accolto.