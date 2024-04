Travolto da un'auto nei pressi di casa, la tragica fine dell'85enne Benevento. Al via l'autopsia, il 50enne indagato nomina un consulente di fiducia

Al via, presso l'obitorio del San Pio, l'autopsia di B.M., l'85enne di Benevento morto il 4 aprile dopo essere stato investito da un'auto. Il pm Marilia Capitanio, che dirige l'attività investigativa della polizia municipale, ha affidato questa mattina al medico legale Francesca Iannaccone l'incarico di eseguire l'esame, per il quale il 50enne, anch'egli della città – difeso dall'avvocato Giulio Penna -, indagato perchè al volante della Lancia Y che aveva travolto nei pressi di casa il pensionato, ha nominato come proprio specialista di fiducia il medico legale Monica Fonzo.

Nessun consulente, invece, per i familiari della vittima, uno dei quali assistito dall'avvocato Vincenzo Regardi. Novanta i giorni a disposizione di Iannaccone per depositare le sue conclusioni sulla causa del decesso del malcapitato, il cui cuore aveva smesso di battere al San Pio, dove era stato trasportato dopo i primi soccorsi.