In carcere per omicidio, "ha messo droga in cancello sbarramento scale detenuti" Benevento. Chiusa l'inchiesta a carico di Filippo Lubrano, 41 anni, di S. Agata dei Goti

di Enzo Spiezia

Lubrano è stato condannato a 10 anni per per l'omicidio preterintenzionale di Francesco Ciervo, 69 anni, anch'egli santagatese, morto il 1 agosto 2015 all'ospedale di Caserta