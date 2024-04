Telecamera dinanzi a garage, dopo un anno altri 3 arresti per droga. Ma a Napoli Benevento. Indagine carabinieri, nell'aprile 2023 l'arresto di un 45enne della città, ora sviluppi

Tre persone dell'hinterland napoletano sono state arrestate, e condotte in carcere, su ordine del Gip in una inchiesta antidroga dei carabinieri della Compagnia di Benevento e della Procura di Napoli. Detenzione ai fini di spaccio di cocaina, eroina ed hashish è l'ipotesi di reato contestata in una indagine che aveva avuto il suo prologo nell'aprile 2023, quando i militari avevano arrestato, sulla scorta di una ordinanza ai domiciliari firmata dal gip Gelsomina Palmieri, un 45enne di Benevento, già noto ale forze dell'ordine.

Nel mirino erano finiti fatti che si sarebbero verificati fino al dicembre del 2021, al centro di un'attività investigativa, corroborata da intercettazioni telefoniche, appostamenti, riprese video restituite da una telecamera piazzata nei pressi di un garage, e dalle dichiarazioni degli acquirenti, su più episodi di cessione di droga. Dosi di eroina e cocaina che sarebbero state vendute, utilizzando whatsapp e telegram, più volte a settimana e ad un prezzo che oscillava tra 30 ed 80 euro.

Il lavoro dei carabinieri aveva poi consentito di identificare tre persone di Napoli che sarebbero state impegnate nello spaccio di 'roba', soprattutto cocaina ed eroina, la cui posizione era stata trasmessa, per competenza, alla Procura di Napoli, che, come detto, ha chiesto ed ottenuto il loro arresto.