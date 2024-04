Sfondano vetrata ingresso e rubano incasso da una libreria Ennesimo colpo nella notte a Benevento ai danni di un'attività commerciale

Tornano in azione i ladri all'interno delle attività commerciali in centro a Benevento. Sempre identica la tecnica: dopo aver sfondato le vetrate dell'ingresso di una libreria nella zona di Santa Maria degli Angeli, al quartiere Pietà, i malviventi sono entrati ed hanno portato via i soldi – oltre 100 euro – custoditi nel registratore di cassa. Questa mattina alla riapertura l'amara sorpresa per i titolari che hanno allertato i carabinieri che hanno poi effettuato un sopralluogo e raccolto la denuncia