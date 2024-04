Violazioni normativa della sicurezza in un cantiere: multa e denuncia Controlli dei carabinieri nel Fortore

Nel corso di controlli effettuati nella Val Fortore, finalizzati a verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri della stazione di Montefalcone di Val Fortore e del nucleo ispettorato del lavoro di Benevento hanno denunciato un imprenditore edile.

I militari hanno effettuato un'ispezione in un cantiere allestito per la ristrutturazione di uno stabile rilevando che l’imprenditore aveva consentito l’utilizzo di un generatore di corrente elettrica con dispositivo salvavita non funzionante e che non aveva predisposto servizi igienici nel cantiere; violazioni per le quali sono previste ammende per oltre novemila euro.

L’attività del cantiere è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed è stata elevata la relativa sanzione amministrativa di tremila euro a carico dell’imprenditore.