Ascolta alcuni messaggi, si arrende: non capisco quel tipo di lingua dei Sinti Benevento. Processo nato da una indagine antidroga, serve un nuovo interprete

Era stata convocata per affidarle l'incarico di tradurre e trascrivere alcuni messaggi audio. Ma, quando in aula ne è stato diffuso qualcuno, l'interprete ha alzato bandiera bianca, spiegando di non capire quel tipo di lingua dei Sinti.

Ecco perchè, in attesa di individuare qualcuno che riesca a farlo, è slittato al 30 maggio il processo a carico delle sei persone spedite a giudizio in una indagine antidroga del pm Marilia Capitanio e dei carabinieri. Si tratta di Vincenzo De Rosa, 40 anni, Salvatore Barbetta, 31 anni,, Rosa De Rosa, 39 anni, tutti di Telese – difesi dall'avvocato Antonio Leone -Vincenzo Coppola (avvocato Giuseppe D'Agostino), 44 anni, anh'egli di Telese, e Leucio Pacelli 8avvocato Angelo Riccio), 49 anni, di San Salvatore Telesino.

Nel mirino degli inquirenti una presunta attività di detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hashish, marijuana e kobrett a Telese, Solopaca, Cerreto Sannita, Amorosi, Castelvenere, Puglianello, San Salvatore Telesino. Prima il contatto telefonico - sostengono gli inquirenti -, poi la consegna, anche utilizzando dei minori, delle dosi, con un prezzo massimo di 40 euro ciascuna.