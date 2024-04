Polizia municipale evita l'occupazione abusiva di un appartamento Acer Agenti al rione Libertà dopo una segnalazione

Gli agenti della Polizia Municipale di Benevento coordinati dal comandante Pasquale Pugliese sono intervenuti presso un'abitazione di proprietà dell'Acer finita nel mirino di qualcuno che evidentemente voleva occuparla abusivamente. L'intervento degli agenti è scattato dopo una segnalazione in via Generale A. Marone, 7, al Rione Libertà. L'autore o gli autori avevano già manomesso la serratura e forzato l'infisso pronti per entrare.

L’immobile è stato ora sequestrato. Proseguono le indagini della Polizia Municipale per verificare la presenza di eventuali immagini delle telecamere utili ad identificare i responsabili.