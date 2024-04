Inchiesta antidroga: cinque indagati restano in silenzio, un sesto no Benevento. Chiusi interrogatori delle sei persone: tre arrestate e altrettante all'obbligo di firma

Cinque indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, un sesto no. Si sono chiusi così gli interrogatori di garanzia delle persone coinvolte nell'inchiesta antidroga dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Dinanzi al gip Roberto Nuzzo sono rimasti in silenzio Sergio Uliva, 56 anni, Manuel Campanile, 24 anni e Vincenzo Avella, 60 anni, di Montesarchio, finiti agli arresti domiciliari – sono difesi dall'avvocato Teresa Meccariello.

Identica la scelta di M. A., 46 anni, di Montesarchio, e P.L., 58 anni, di Bonea - entranbi all'obbligo di firma -, con quest'ultimo che, assistito dall'avvocato Teresa Meccariello, ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, sostenendo di non conoscere nessuno degli altri, con l'eccezione di Campanile, con il quale ha peraltro litigato.

Ha invece risposto P.G., 34 anni, di Montesarchio – per lui, all'obbligo di firma, e M.A. gli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio -, che ha respinto ogni addebito rispetto a tre presunte cessioni di stupefacenti in piazza La Garde.