Donna con due minori occupa un'abitazione dell'Acer che era stata sequestrata Benevento. E' accaduto nella notte al rione Libertà

Si è infilata in quell'appartamento dell'Acer, che ieri era stato sequestrato, e per adesso ci è rimasta. Protagonista del gesto, compiuto nella notte in via Marone, al rione Libertà, una donna con due minori. E' riuscita ad introdursi nell'abitazione alla quale erano stati apposti i sigilli dopo un tentativo di occuparla abusivamente evitato dalla polizia municipale.

A distanza di alcune ore l'incursione è invece riuscita, ed ora l'autrice, assistita dall'avvocato Fabio Ficedolo, ha potuto restare, vista anche la sua situazione, in quel'alloggio che ha un legittimo assegnatario.