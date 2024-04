Giù da un balcone, tragedia sfiorata al rione Libertà: salvo un 53enne Benevento. E' accaduto questa mattina, l'uomo è in ospedale

E' precipitato da un balcone, ma per fortuna è vivo. Tragedia sfiorata questa mattina in via Napoli, al rione Libertà, dove- secondo una prima ricostruzione - un 53enne è finito sull'asfalto dopo essere caduto da un balcone.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, gli agenti della Volante, della Mobile e, per i rilievi, la Scientifica. Soccorso, il malcapitato è stato trasportato in ambulanza al San Pio, dove potrebbe essere giudicato in prognosi riservata.

IN AGGIORNAMENTO