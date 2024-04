Ancora raid nelle scuole: stanotte ennesimo colpo al Galilei - FOTO Si susseguono gli episodi a Benevento. L'ira dell'installatore: ora basta, non se ne può più

Sta assumendo contorni inverosimili e a tratti allarmanti la questione dei furti dei soldi dalle gettoniere dei distributori automatici installati all'interno delle scuole di Benevento. Nella notte l'ennesimo colpo registrato all'interno dell'istituto Galilei – Vetrone di piazza Risorgimento. Scene già viste tante, troppe volte da chi si è accorto di quello che era accaduto alla riapertura della scuola. Una porta forzata ed aperta e le macchinette di snack e bevande danneggiate, forzate ed aperte per rubare gli spiccioli contenuti all'interno. Non cifre alte ma nel tempo il fenomeno sta assumendo una proporzione preoccupante anche per l'azienda installatrice, in questo caso la Dimatic Service Group, un'azienda sannita, che sta subendo danni in maniera continuativa senza che si riesca a bloccare l'escalation.

Nelle ore precedenti la stessa sorte era toccata invece ai distributori installati nell'Istituto comprensivo Sant'Angelo a Sasso e ancora una volta al Liceo Rummo. Una mappa, quella dei furti che traccia sempre le stesse tappe. Sugli ennesimi episodi sono in corso le indagini delle forze dell'ordine.