Ha origini sannite il nuovo capo della Squadra Mobile di Milano, Iadevaia Al Primo dirigente le congratulazioni del sindaco e l'amministrazione comunale di Durazzano

Ha origini durazzanesi, il nuovo capo della Squadra Mobile di Milano. Si tratta del dottore Alfonso Iadevaia, che ha preso il posto di Marco Calì, questore di Como da qualche settimana.

Al primo dirigente della Polizia di Stato le congratulazioni dell’Amministrazione Comunale di Durazzano guidata dal sindaco Alessandro Crisci che, con tutta l’Amministrazione comunale si congratula con il dottore Alfonso Iadevaia, “figlio della comunità durazzanese per l’importante nomina alla guida della squadra mobile di Milano”.

Iadevaia arriva dalla questura di Reggio Calabria, dove è stato a capo della Mobile dal 2021. Laurea in giurisprudenza, specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, il dottore Iadevaia è anche abilitato all’esercizio della professione legale. In Polizia dal 2000, dopo aver vinto il concorso per commissario e aver frequentato il corso di formazione presso l’istituto superiore.