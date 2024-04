Scontro scooter-auto, 17enne in codice rosso al San Pio. Ferita anche una donna Incidente stradale questo pomeriggio lungo via Aldo Moro, al quartiere Pacevecchia

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo via Aldo Moro a Pacevecchia. A scontrarsi uno scooter Sh condotto da un 17enne e una Fiat 500 guidata da una donna. Violento l'impatto tra i due veicoli. Ad avere la peggio è stato il centauro catapultato sull'asfalto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e la polizia municipale per i rilievi. Il 17enne è stato trasferito in codice rosso al San Pio di Benevento. La donna è stata invece trasportata all'ospedale Fatebenefratelli. Saranno ora i rilievi degli agenti della Municipale a dover restituire l'esatta dinamica del sinistro.