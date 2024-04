Addio a Gerardo Tinessa, signore di altri tempi, un pezzo di storia della città Benevento. Docente ed ex consigliere comunale, è scomparso a 86 anni. Nel pomeriggio i funerali

Con lui se ne è andato un altro pezzo della storia, anche politica, di Benevento. Gerardo Tinessa, scomparso a 86 anni, ne è stato un attore senza clamori e protagonismi. Perito antiinfortunisticaa stradale, presidente dell'Ordine dei periti industriali, docente, è stato consigliere comunale negli anni '90, poi ha proseguito la sua esperienza nelle fila dell'Udc, nel nome di un popolarismo cattolico che è stata sempre la sua stella polare. Un signore di altri tempi che faceva della riservatezza la sua cifra fondamentale.

L'ho conosciuto quando mi sono trasferito nel palazzo in cui abitava, ho avuto il piacere di scambiare con lui qualche parola quando ci incrociavamo in un bar- area di servizio nei pressi di casa. Lo osservavo con tenerezza perchè mi ricordava mio padre: comprava il giornale, prendeva un caffè e talvolta, come trasgressione, si concedeva una sigaretta.

Mancherà alla moglie Rosanna, dipendente in pensione dell'amministrazione giudiziaria, ai figli Giovanna, Vincenza, Annamaria, Augusto e Fabrizio, agli adorati nipoti e a tutti coloro che gli volevano bene. I suoi funerali questo pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa dei Cappuccini.