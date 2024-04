Due arresti della Mobile. Pena da scontare, misura aggravata: in carcere Benevento. A Capodimonte sono finiti un 72enne di San Giorgio del Sannio ed un 54enne

Sono entrambi finiti in carcere dopo essere stati arrestati dalla Squadra mobile: uno perchè deve scontare una pena definitiva, l'altro come aggravamento della misura alla quale era sottoposto. Il primo è un 72enne di San Giorgio del Sannio, condannato a 5 anni e 4 mesi per più reati. Come quelli di omissione di soccorso e lesioni che gli erano stati contestati in una indagine partita da una vicenda accaduta nel 2008. Quando, nei pressi del cimitero di Calvi, era stato rinvenuto il corpo senza vita di un trentacinquenne, sgtroncato, secobdo gli inquirenti, da una overdose.

L'altro arresto ha invece riguardato, a Benevento, un 54enne che, affidato in prova, qualche settimana fa aveva cercato di togliersi la vita lanciandosi da un balcone. La decisione di spedirlo dietro le sbarre è stata adottata dal magistrato di Sorveglianza di Avellino anche alla luce dei comportamenti dell'uomo, che, oltre a non trovarsi in casa durante alcuni controlli, avrebbe creato problemi anche mentre era in ospedale.