Contro le truffe l'Arma incontra gli anziani nella parrocchia Sacro Cuore I vertici della Compagnia e della stazione di Benevento hanno incontrato i parrocchiani

Informare gli anziani sul pericolo delle truffe e spiegare loro tutti i 'metodi' e le 'storielle' che i malviventi comunemente utilizzano per carpire la fiducia delle persone più vulnerabili. Questo al centro dell'incontro organizzato ieri dai carabinieri nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Benevento.

All’incontro era presente il comandante della Compagnia carabinieri di Benevento, Emanuele Grio e il comandante della Stazione Giovanni Calandro. Tante le persone presenti all'incontro. Iniziativa che attraverso esempi concreti e la simulazione di alcune delle modalità di truffe più diffuse ha voluto trasmettere ai presenti come difendersi dalle truffe e dai raggiri, illustrando le tecniche maggiormente adottate dai truffatori, fornendo, al contempo, utili raccomandazioni e suggerimenti.

Le numerose persone intervenute hanno mostrato molto interesse sugli argomenti, dialogando in maniera diretta con i militari, ai quali hanno rivolto diverse domande, in particolare sulle cd. cyber truffe (pharming, phishing, smishing e vishing) fatte attraverso l’invio di e-mail, sms (o messaggi attraverso applicativi di messaggistica istantanea), telefonate e le truffe cd. romantiche (catfishing) e quelle generate attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale. Sono state date, quindi, indicazioni su come difendersi e cosa fare nell’immediatezza, chiamando subito il 112 per segnalare tentativi di truffe o semplicemente per chiedere informazioni.