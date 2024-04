Dopo il Galilei – Vetrone il liceo Rummo: ancora furti nelle scuole Ancora una volta i soldi dei distributori nel mirino dei ladri

Nuovo, anzi ennesimo raid dei ladri in una scuola cittadina. Questa volta il furto non nel 'solito' istituto di piazza Risorgimento, ma al liceo Scientifico Rummo di via Santa Colomba. Nel mirino sempre e solo i distributori automatici di bevande e snack dai quali gli autori dei raid portano via i soldi dalle gettoniere. Una sorta di bancomat per gli autori dei continui furti.

L'allarme dopo la mezzanotte quando la vigilanza ha allertato i carabinieri. Sul posto i militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato il sopralluogo dei danni provocati anche alle macchinette dell'azienda che ormai da mesi sta subendo perdite sia per i soldi rubati dai distributori che a causa del danneggiamento degli stessi.