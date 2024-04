Droga in piazza La Garde, annullato l'obbligo di firma per tre indagati Montesarchio. La decisione del Riesame

Annullata dal Riesame l'ordinanza con la quale il gip Roberto Nuzzo, una ventina di giorni fa, aveva disposto l'obbligo di firma per Pietro Luciano (avvocato Teresa Meccariello), 58 anni, di Bonea, Maurizio. Arena, 46 anni, e Pierluigi Gagliardi, 34 anni, di Montesarchio- per entrambi gli avvocati Vittorio Fucci e Daniela Martino. Si tratta di tre delle sei persone – le altre sono ai domiciliari- coinvolte nell'inchiesta antidroga dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, che avevano messo nel mirino presunte cessioni di droga in piazza La Garde.