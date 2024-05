Minicar contro un muro: paura per 5 giovanissimi, 2 gravi E' accaduto a San Marco dei Cavoti

Due di loro sono in gravi condizioni, altri tre sono rimasti feriti in modo più lieve. E' il pesante bilancio dell'incidente accaduto a San Marco dei Cavoti, nella tardissima serata di ieri. Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, una minicar con a bordo cinque minorenni - 1 ragazzo e 4 ragazze quindicenni- si è schiantata contro un muro.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118, vigili del fuoco di San Marco dei Cavoti ed i carabinieri. Soccorsi, i cinque giovanissimi sono stati trasportati al San Pio: a preoccupare, in particolare, le condizioni di due di loro.

Alla guida del veicolo, una delle ragazze, assistita dall'avvocato Antonio Leone.

IN AGGIORNAMENTO