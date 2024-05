Droga in una spazzola: segnalato. Alla guida di un'auto rubata: denunciato I controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento

Un 21enne denunciato per ricettazione e un altro giovane segnalato per uso di droga.

Questo il bilancio dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Benevento in occasione del 1° maggio. I militari hanno perlustrato le zone maggiormente frequentate dai turisti, sui parchi commerciali e nei punti di maggiore affluenza della popolazione, sia centrali che periferici. In particolare a Benevento un 21enne è stato sorpreso alla guida di un'auto risultata rubata pochi giorni prima in un centro della provincia. Il veicolo è stato riconsegnato al proprietario. Segnalazione in Prefettura, invece, per un 30enne di Benevento trovato in possesso di due involucri che custodivano 0.6 grammi di crack e 0,6 grammi di cocaina. Droga che aveva nascosto all'intenro di una spazzola per capelli sistemata nella sua auto.

I carabinieri di San Giorgio del Sannio, a San Nicola Manfredi hanno invece notificato l'aggravamento della misura cautelare per un 37enne ai domiciliati dopo l'attivazione di un codice rosso lo scorso 13 dicembre. Per l'uomo è stato disposto il trasferimento in carcere dopo che gli investigatori hanno evidenziato alcune violazioni del regime degli arresti domiciliari e comportamenti violenti da parte del 37enne.