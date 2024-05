Carcere Beccaria, revocata sospensione da servizio per agente di origini caudine La decisione del Gip di Milano dopo l'interrogatorio

Revocata dal Gip di Milano la misura della sospensione dal servizio per un agente penitenziario, di origini caudine ma residente in Lombardia, che lavora presso il carcere “Cesare Beccaria”, indagato per violenza sessuale nei confronti di un detenuto straniero e falso ideologico. La decisione è arrivata dopo l'interrogatorio dell'agente, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, coinvolto in una inchiesta a carico di più colleghi.