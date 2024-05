Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri: multe e denunce Verifiche in alcuni cantieri edili nel Fortore

Multa e denuncia per un imprenditore edile del Fortore per non aver redatto il piano operativo di sicurezza, per non aver eliminato il pericolo di caduta di persone in alcuni vuoti e per aver violato gli obblighi di sorveglianza sanitaria del personale dipendente, oltre all'impiego di un lavoratore in nero che gli è costata anche la sospensione dell'attività imprenditoriale.

Questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo per verificare il rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al contrasto del “lavoro nero”. Verifiche effettuate, come sempre in questi casi, con l'ausilio dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro. Nei confronti dell'imprenditore sono state anche elevate tre ammende per oltre diciannovemila euro. Al termine dell'accertamento i carabinieri hanno anche elevato due sanzioni amministrative per più di novemila euro, avendo riscontrato l’impiego di un lavoratore “in nero” con consequenziale sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione.