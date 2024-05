Dramma in città, muore un tredicenne. Città sconvolta Benevento. E' accaduto all'ora di pranzo

Dolore ed incredulità per la terribile notizia che all'ora di pranzo si è abbattuta su Benevento. Dove sono in tantissimi a chiedersi come sia stato possibile che un atroce destino si sia portato via per sempre un 13enne.

Secondo una prima ricostruzione, sembra che il ragazzo fosse affetto da febbre alta, e che all'improvviso le sue condizioni siano drammaticamente peggiorate.

Scattato l'allarme, i soccorritori del 118 e dell'Unità rianimativa della Croce rossa hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, anche durante la disperata corsa in ospedale. Una volta al San Pio, i medici hanno continuato a provatre a strapparlo alla morte, ma tutto è risultato inutile.

Niente da fare, purtroppo, per lui, il suo cuore si è fermato per sempre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia. La salam è stata trasferita in obitorio.

Una tragedia sconcertante che lascia senza fiato: non potrebbe essere diversamente quando viene stroncata una giovanissima esistenza, quando i sogni che aveva naufragano in un dolore inconsolabile.