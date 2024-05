Investito da un'auto mentre va in bici, paura per un 12enne Benevento. E' accaduto in via Nenni

Momenti di paura, pochi minuti fa, per un incidente accaduto all'altezza della casa cantoniera, a poca distanza dall'incrocio tra il viale Mellusi e via N enni. E' qui che, secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, un 12enne, che era in sella alla sua bici, è stato investito da un'auto.

In seguito all'impatto, il ragazzo è caduto sull'asfalto. Soccorso, è stato trasportato in ospedale, non gravi le conseguenze, per fortuna. Sul posto i carabinieri, per i rilievi, e l'avvocato Fabio Ficedolo, per i familiari del minore.