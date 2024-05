Camion in fiamme nella notte a Montesarchio, indagini in corso Iveco di un’impresa edile distrutto dall’incendio

Un Iveco Eurocargo è stato distrutto da un incendio divampato nella tarda serata di ieri in via Badia a Montesarchio. Il mezzo era stato lasciato in sosta nel piazzale di un'impresa edile. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato le fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea e i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montesarchio.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo, che ha danneggiato pesantemente il mezzo ed effettuato il sopralluogo con i militari che hanno avviato le indagini.

Resta da capire cosa abbia provocato l'incendio.

In aggiornamento