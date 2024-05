Droga sotto una panchina, cerca di ingoiare tre cipollotti di cocaina: arrestato Benevento. in carcere un 26enne fermato dalla Mobile

Quando si è accorto della presenza della polizia, ha cercato di far sparire la droga, ingoiando pericolosamente tre cipollotti di cocaina. Un tentativo disperato che non gli ha evitato l'arresto per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

E' stata contestata a Matteo L., 26 anni di Benevento, fermato dalla Squadra mobile guidata dal vicequestore Flavio Tranquillo. Secondo una prima ricostruzione, gli agenti sono entrati in azione nella zona di via Intorcia, dove hanno bloccato il giovane, che era a bordo di un'auto, dopo averlo visto prelevare qualcosa, e gli hanno sequestrato i contenitori con la 'roba' di cui aveva provato a liberarsi.

Non sono stati però gli unici involucri sequestrati: altri 23 cipollotti, sempre di cocaina (in tutto 24 grammi), custoditi in scatole di caramelle, pacchetti di sigarette e calzini sono infatti stati rinvenuti sotto una panchina Una sorta di deposito dal quale il 26enne faceva rifornimento di volta in volta.

Condotto in questura, l'indagato, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stato poi trasferito in carcere su disposizione del pm Chiara Maria Marcaccio. Per il 26enne si tratta del secondo arresto nel giro di un mese e mezzo, dopo quello operato dalla guardi di finanz