Da Foggia a Benevento in piena notte: tre persone fermate dalla Volante I poliziotti hanno sequestrato nell'auto alcuni cavi e una chiave: due denunciati

Due persone denunciate per possesso di chiavi ed altra attrezzatura (probabilmente cablaggi per veicoli) denunciate e proposte per il foglio di via obbligatorio al pari di una terza persona. Tutte di Foggia e fermate dagli agenti della Volante della Questura di Benevento in piena notte in pieno centro a Benevento.

Un'operazione del tutto simile a quella messa a segno, sempre dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale tre notti fa quando erano state individuate e bloccate quattro persone lungo via Posillipo.

La scorsa notte l'alt è scattato lungo il viale Mellusi quando i poliziotti hanno alzato la paletta e fermato il conducente di un'utilitaria. Nell'auto tre persone della provincia di Foggia, due con precedenti specifici, anche per furto, che non hanno saputo spiegare la loro presenza in città.

Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato e sequestro alcuni cavi e una chiave di un'auto. Sono in corso le indagini per capire cosa i tre stessero facendo in città e a cosa sarebbe potuto servire il materiale sequestrato.