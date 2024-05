Salvò un anziano da un incendio. Encomio solenne per il luogotenente D'Angiò Dal sindaco di Pietrelcina: "Solo grazie a sua prontezza e coraggio si è scongiurata tragedia"

Encomio solenne del Comune di Pietrelcina per il Luogotenente Carica Speciale Carlo D'Argenio, protagonista del salvataggio di un'anziano a Pratola Serra. Questo il testo: "Con la presente Le esprimo il profondo apprezzamento per la professionalità, l’efficienza, l’impegno ed il coraggio dimostrato durante la situazione di pericolo, verificatasi il 13 Aprile 2024, in

un’abitazione di Pratola Serra in cui, a causa del malfunzionamento di una bombola del gas usata per una stufa si è sviluppato un incendio nell’appartamento dove viveva un pensionato: solo grazie alla prontezza del Suo intervento e di quella del suo collaboratore si è scongiurata la tragedia. Ho constatato, con orgoglio, come Lei abbia svolto al meglio e con grande spirito di sacrificio il lavoro a Lei assegnato, con efficienza e massima dedizione, dando esempio di professionalità e spiccato senso del dovere. Caratteristiche queste che contraddistinguono da sempre il suo operato e che si aggiungono alle qualità umane di affidabilità e cortesia, che oltretutto rendono lodevole l’attività di pubblica sicurezza quotidianamente prestata, in un clima di collaborazione e di condivisione con tutte le istituzioni. A Lei dunque va il mio plauso e quello di tutta l’amministrazione comunale per il lavoro svolto, per l’impegno profuso e le competenze dimostrate. L’occasione mi è gradita per porgerLe cordiali saluti".