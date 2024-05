Blitz Dda e carabinieri in Valle Caudina, prosciolte tre persone La decisione del Gup di Napoli. Erano state colpite da una ordinanza poi annullata

Non luogo a procedere del gup del Tribunale di Napoli, Colucci, nei confronti di Eugenio Padovano, 32 anni, di Pannarano, e Gennarina Russo, 27 anni, di Pannarano – per entrambi gli avvocati Massimiliano Cornacchione e Fabio D'Alessio – e Aniello De Paola (avvocato Valeria Verrusio), 34 anni, di San Martino Valle Caudina.

Si tratta di alcune delle persone chiamate in causa nello scorso ottobre da una inchiesta antidroga della Dda e dei carabinieri in Valle Caudina. Padovano e Russo erano stati sottoposti all'obbligo di dimora, De Paola agli arresti domiciliari. Le ordinanze a loro carico, adottate per il capitolo degli stupefacenti, erano però state annullate dal Riesame, e questo spiega perchè per loro non era stata avanzata alcuna richiesta di giudizio immediato.