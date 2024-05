Fallimento società costruzioni, accusa prescritta per il legale rappresentante Benevento. 2) Furto in un bar tabacchi, querela rimessa: prosciolti Liberti e Chiariello

Il Pm aveva chiesto la condanna a 3 anni, ma il Tribunale, dopo aver derubricato l'accusa iniziale in quella di bancarotta semplice, sollecitata dalla difesa, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione. Si è concluso così il processo dinanzi al Tribunale a carico di Giovanni Zitano (avvocato Gianmarco Bosco), chiamato in causa come legale rappresentante della 'Maf costruzioni', una società che era stata dichiarata fallita nell'ottobre 2014.

FURTO IN UN BAR TABACCHI, QUERELA RIMESSA: PROSCIOLTI IN DUE

Non luogo a procedere dopo la remissione della querela. E' la sentenza del Tribunale per Angelo Liberti (avvocato Fabio Russo), 42 anni, e Marco Chiariello (avvocato Massimiliano Cornacchione), 25 anni, di Benevento, imputati di furto. L'accusa era relativa ad un episodio accaduto nell'ottobre 2020, quando nel mirino era finito un bar tabacchi di Ponte Valentino, dal quale erano stati trafugati 150 euro. Liberti e Chiariello erano stati fermati dai carabinieri ad Apice, dove in un bar avevano consumato la colazione. A loro i militari erano risaliti dopo aver visionato le immagini registrate dalla telecamera dell'attività commerciale.