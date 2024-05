Nell'auto tredici orologi di marca: napoletano denunciato e allontanato Benevento. Fermato dalla Volante in via Delcogliano

E' stato denunciato per detenzione per la vendita di prodotti contraffatti. E' l'ipotesi di reato contestata dalla Volante ad un 58enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, fermato in via Delcogliano.

Gli agenti lo hanno bloccato mentre era a bordo di un'auto nel cui portabagagli sono stati trovati tredici orologi di varia fattura e colore dei quali l’uomo non ha saputo spiegare il loro possesso, né è stato in grado di esibire la documentazione che ne attestasse la legittima proprietà o la provenienza. Per il 58enne anche un foglio di via del Questore con il divieto a tornare a Benevento per tre anni.