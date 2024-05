Stalking e violenza sulla ex, confermata la condanna a 6 anni per un 39enne Benevento. Tentata estorsione e lesioni ai danni della madre, pena ridotta ad un 44enne

Confermata dalla Corte di appello la condanna a 6 anni per I. V., un 39enne di Telese Terme (è stato difeso dagli avvocati Laura Cancellieri e Rolando Iorio) accusato di stalking (dal 4 novembre 2022) e violenza sessuale (dal 2020 al settembre 2022) ai danni dell'ex fidanzata minorenne, assistita dall'avvocato Viviana Olivieri. Per l'uomo anche una provvisionale di 5mila euro alla parte civile ed il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della stessa.

Nel mirino degli inquirenti, i comportamenti persecutori e molesti ai danni della ragazza, non avendo accettato la fine del rapporto. Oltre a seguirne gli spostamenti, avrebbe minacciato, soprattutto se uomini, coloro che frequentavano l'abitazione della malcapitata. In una occasione, avendo notato in casa un amico di famiglia, gli avrebbe danneggiato la macchina, credendo che avesse una relazione con la ex. Stessa sorte anche per l'auto dei genitori della stessa e per il portone d'ingresso del condominio. Inoltre, mentre lei stava camminando a piedi e parlando al telefono, lui l'avrebbe raggiunta e, pretendendo di sapere con chi stesse conversando, l'avrebbe afferrata per i capelli e, dopo averle sfilato il cellulare dalle mani, l'avrebbe gettato in strada, rompendolo. Un repertorio di comportamenti ai quali si aggiungono quelli con cui avrebbe costretto la minore a subire atti sessuali.

TENTATA ESTORSIONE E LESIONI; PENA RIDOTTA AD UN 44ENNE

Da 2 anni e 4 mesi a 1 anno e 8 mesi. Ridotta dalla Corte di appello la condanna per A.I., 44 anni, di Benevento, accusato di tentata estorsione e lesioni ai danni della madre. L'uomo è difeso dall'avvocato Antonio Leone.