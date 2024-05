Cocaina nascosta nei pressi del portone, una 26enne arrestata dalla Mobile Benevento. La donna è ai domiciliari

E' stata arrestata per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Nel mirino della Squadra mobile è finita nella tarda serata di ieri Assunta N., 26 anni, di Benevento, già nota alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti del vicequestore Flavio Tranquillo sono entrati in azione nella zona di via Avellino, dove, dopo aver notato la donna mentre prelevava qualcosa in un terreno condominiale, l'hanno bloccata prima che si allontanasse ancora una volta con un'auto.

La perquisizione ha permesso di rinvenire una dose di cocaina che la 26enne custodiva addosso, altri 8 involucri contenenti la stessa 'roba', per un peso totale di 8 grammi, nascosti nei pressi del portone del palazzo, un biancino di precisione e circa 800 euro in contanti.

Dichiarata in arresto, l'indagata, difesa dall'avvocato Gerardo Giorgione, è stata sottoposta ai domiciliari su disposizione del pm Marilia Capitanio.