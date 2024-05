Palpeggia seno a cliente in fila in un negozio, fa lo stesso con l'interprete Benevento. E' accaduto in via Sala, arrestato dai carabinieri un 25enne bengalese

Avrebbe molestato sessualmente due donne: una cliente di un'attività commerciale e l'interprete. E' per questo che i carabinieri hanno arrestato un 25enne di nazionalità bengalese, ritenuto il protagonista di un episodio accaduto nella tarda mattinata in via Sala.

Secondo una prima ricostruzione, entrato in un locale, avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' ad una donna, toccandole il seno. La malcapitata, che era in fila, in attesa del suo turno, si è comprensibilmente spaventata ed ha dato l'allarme. Sul posto son intervenuti i militari, che hanno fermato il giovane e l'hanno condotto in caserma. Dove il 25enne avrebbe riservato lo stesso, squallido trattamento anche ad una interprete che nel frattempo era stata convocata in via Meomartini.

Dichiarato in arresto, il cittadino straniero è stato trasferito in carcere,su disposizione del pm Marilia Capitanio. E' difeso dall'avvocato Carmine Cavuoto, che lo assisterà nell'udienza di convalidaa dinanzi al Gip.