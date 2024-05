Operata, Paola muore a 62 anni alla 'Maugeri': indagati medici e infermieri Benevento. Oggi l'autopsia della donna, di Napoli, sottoposta ad intervento nella sua citta

I suoi familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri della Stazione di Telese Terme, chiedendo che sia fatta chiarezza sull'assistenza ricevuta dalla donna. Paola, di Napoli, avrebbe compiuto 62 anni tra qualche settimana: è morta il 18 maggio alla 'Maugeri', dove era ricoverata.

Inevitabile l'apertura di una inchiesta: è diretta dal pm Flavia Felaco, che ha 'avvisato' due medici e tre infermieri, come atto dovuto in vista dell'autopsia. L'incarico è stato affidato questa mattina al medico legale Francesco La Sala (sarà supportato dalla neurochirurga Antonietta Lippiello, dall'internista Giovanni Gallotta e dall'anatomopatologa Carmela Buonomo) in una udienza nel corso della quale gli indagati, difesi dagli avvocati Vincenzo Regardi, Aldo Settembrini, Giuseppe Le Boffe e Giovanni Grillea, hanno nominato i loro consulenti: i medici legali Umberto De Gennaro, Monica Fonzo e Giuseppe Vacchiano.

L'esame inizierà tra poco, dovrà individuare la causa del decesso della paziente che, secondo una prima ricostruzione, dopo essere stata operata all'Ospedale del mare di Napoli per una emorragia subaracnoidea, era stata trasferita intorno al 20 aprile presso la struttura sannita, per la riabilitazione.