Rientrano e trovano le loro abitazioni messe a soqquadro dai ladri Incursioni a Benevento e San Giorgio del Sannio

Ancora ladri in azione in città ed in provincia. A Benevento, in via Fratelli Rosselli, nel mirino è finita l'abitazione di un pensionato: secondo una prima ricostruzione, i malviventi sono entrati all'interno forzando una finestra e, dopo aver rovistato dappertutto, si sono impadroniti di denaro ed oggetti d'oro, dandosi poi alla fuga e riuscendo a far perdere le loro tracce. Al rientro la brutta sorpresa per la vittima, che non ha potuto far altro che dare l'allarme, determinando l'intervento dei carabinieri.

Dal capoluogo a San Giorgio del Sannio, in via Cesine, dove la 'visita' , quantomia sgradita, ha interessato la casa di un 65enne. Gli autori dell'incursione, compiuta in assenza del proprietario e dei suoi familiari, hanno messo tutte le stanze a soqquadro, ma non avrebbero portato via nulla.

Due episodi che si aggiungono a quelli che la cronaca registra praticamente ogni giorno, con raid che fino a questo momento non hanno avuto conseguenze, fortunatamente, per le persone