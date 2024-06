Proteste carcere: ordinanza annullata a 3 detenuti, misura attenuata ad altri 2 Benevento. Le decisioni del Riesame

L'annullamento dell'ordinanza per tre indagati, l'attenuazione della misura per altri due. Sono le decisioni del Riesame per cinque dei nove detenuti arrestati dalla polizia penitenziaria per i disordini scoppiati domenica mattina nel carcere di contrada Capodimonte. In particolare: l'annullamento è scattato per Mario Russo, 35 anni, di Benevento, Antonio De Maro, 32 anni, di Melito, Alessio Pica, 29 anni, di Napoli, tutti difesi dall'avvocato Antonio Leone.

Obbligo di firma, invece, per Adnane El. Joudi (avvocato Leone), 37 anni, di San Salvatore Telesino, e Paolo Ciotti (avvocato Gerardo Giorgione), 43 anni, di Benevento.