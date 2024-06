Ha partorito da poco, è dolorante, lui la costringe ad avere rapporti sessuali Benevento. L'accusa a carico di un 24enne, a processo dinanzi al Tribunale

Avrebbe abusato della moglie, costringendola a fare sesso nonostante il suo rifiuto. E' l'accusa per la quale è a giudizio dinanzi al Tribunale un 24enne di nazionalità straniera, residente a Benevento, chiamato in causa per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della donna.

Al giovane, difeso dall'avvocato Gianluca Attanasio, sono contestati fatti che si sarebbero verificati tra novembre 2020 e luglio 2021. Secondo la ricostruzione che ne hanno fatto gli inquirenti, nonostante la coniuge gli avesse detto di essere dolorante perchè aveva partorito da poco, lui l'avrebbe dapprima toccata, poi l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale.

E avrebbe fatto altrettanto anche in un'altra occasione, mentre lei era distesa sul letto con il neonato. La malcapitata aveva gridato e cercato di allontanarlo, non riuscendoci. Infine, il 24enne le avrebbe strappato dalle mani il cellulare, per impedirle di registrare la lite in corso, e l'avrebbe gettato a terra, distruggendolo.

Due le parti civili (anche un'associazione), rappresentate dagli avvocati Annamaria Soreca e Luisa Faiella.