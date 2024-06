Non vuole lasciare centro, minaccia operatori con forbice e ferisce carabinieri Campoli. Arrestato un 42enne del Camerun, ospite di una struttura di accoglienza

Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: sono le ipotesi di reato per le quali i carabinieri hanno arrestato un 42enne di nazionalità camerunense, ospite di una struttura a Campoli Monte Taburno.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, di fronte all'invito degli operatori a lasciare il centro perchè gli era stata revocata l'accoglienza, l'uomo li avrebbe minacciati con una forbice.

Intervenuti sul posto, i militari sono riusciti a disarmarlo e a bloccarlo: un'operazione nel corso della quale due carabinieri sono rimasti feriti e poi giudicati guaribili in 15 giorni. Dichiarato in arresto, il 42enne è stato trasferito in carcere.