Sto venendo a prenderti, ti riempio di botte: messaggi alla ex, arrestato 19enne Benevento. Fermato dalla Mobile, il giovane è ai domiciliari per stalking e lesioni

Lo hanno arrestato per stalking e lesioni danni dell'ex compagna, che ha diciotto anni. Lui, Mohamed B., ne ha uno in più, è di Benevento, ed è stato fermato dalla Squadra mobile in flagranza differita: una facoltà introdotta nel 2023 anche per i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti in famiglia e, appunto, atti persecutori.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto la sera del 4 giugno, quando, dopo averle inviato alcuni messaggi audio con i quali avrebbe annunciato alla ragazza le sue pessime intenzioni, l'avrebbe picchiata, causandole lesioni giudicate guaribili in 20 giorni.

L'analisi dei files presenti nel cellulare della vittima, che sarebbe stata più volte minacciata al pari dei suoi familiari, ha consentito l'arresto in flagranza differita del 19enne, sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto prpcuratore Maria Gabriella Di Lauro. E' difeso dall'avvocato Fabio Russo.